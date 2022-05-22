2022/05/22 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاحد، من العثور على نفقين لداعش بداخله اعتدة وعبوات ناسفة غربي نينوى.

وقالت وكالة الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) إنه "بعملية استخبارية دقيقة نفذت على ضوء معلومات لشعبة استخبارات الفرقة 15 اكدت وجود نفقين لداعش الارهابي تستخدم للتخفي، وعلى اثر ذلك وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 20 وقوة من اللواء المذكور تم الوصول الى النفقين في سلسلة جبال عداية التابعة الى ناحية المحلبية ومداهمتهما".

وأضافت ان العملية اسفرت عن ضبط مايلي:

3 جلكانات سعة 20 لتر معبأة بمادة السيفور

3 قنابر هاون مختلفة

3 رمانات ضد الدروع

3 مقذوفات مختلفة

2 عبوة ناسفة

2 كبسولة مدفع 106 ملم

وأوضحت الوكالة في بيانها ان "مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة قامت بتدمير النفقين والمواد موقعيا".

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