2022/05/22 | 10:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4KuEdbGkArU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اقبال كبير على اجود انواع التمور المعلبة في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اقبال كبير على اجود انواع التمور المعلبة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).