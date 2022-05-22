وزارة الكهرباء : سنسدد مستحقات الغاز الإيراني نهاية مايو الجاري

2022/05/22 | 10:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنها

ستدفع مستحقات توريد الغاز الإيراني

نهاية مايو/ أيار الجاري

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء

العراقي عادل كريم في كربلاء السبت 21

مايو/آيار، حضرته وكالة الأنب

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