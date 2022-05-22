وصول منتخب ايران الأولمبي لكرة القدم الى العراق

2022/05/22 | 10:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل منتخب ايران الاولمبي لكرة القدم

الى العاصمة العراقية بغداد مساء أمس

السبت، لاقامة مباراتين وديتين مع

نظيره العراقي

وسيلتقي منتخب ايران الاولمبي لكرة

القدم تحت 23 سنة نظيره العراقي يومي 24 و

27 ما

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