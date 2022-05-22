أدباء كربلاء المقدسة يؤبنون فقيد الثقافة العراقية الشاعر مظفر النواب

2022/05/22 | 10:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام اتحاد أدباء كربلاء المقدسة

حفلًا تأبينيًا للراحل الكبير الشاعر

مظفر النواب بعد أن أعلن رئيس الاتحاد

الشاعر سلام البناي عن ذلك، مذكرا أن

الراحل النواب مناضل من طراز خاص واسم

راسخ في الذاكرة العرا

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