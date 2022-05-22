جندي ينهي حياته اثناء الواجب في نينوى.. والسبب؟

2022/05/22 | 10:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انهى منتسب في الجيش العراقي حياته يوم الاحد، اثناء تأدية واجبه في وحدته العسكرية.

وقال مصدر امني ؛ أن منتسبا من فرقة المشاة العشرين أنهى حياته برصاصة اطلقها على نفسه من سلاحه الرشاش اثناء واجبه في الكتيبة الثانية (سرية تموين).

وأضاف المصدر؛ أن الجندي المنتحر كفوء وذو سمعة حسنة بين رفاقه والضباط لكنه يعاني من مشاكل عائلية يرجح أنها السبب الذي دفعه الى انهاء حياته.

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