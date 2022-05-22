بالصور.. حادث مروري يؤدي إلى قطع جسر الحديد وسط بعقوبة بالكامل

2022/05/22 | 10:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ادى حادث مروري اليوم الاحد، الى قطع جسر الحديد وسط بعقوبة بمحافظة ديالى بشكل كامل ما تسبب بازدحام حاد.

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حادث مروري يؤدي إلى قطع جسر الحديد وسط بعقوبة بالكامل أولاً على ايرث نيوز.

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