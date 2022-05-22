قائد شرطة ميسان يعلن حصيلة اوامر القبض في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات بالنصف الاول من العام الجاري

2022/05/22 | 10:43 - المصدر: وكالة خبر

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اعلن قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت اللواء المهندس الحقوقي (ناصر لطيف الاسدي) ، عن حصيلة اوامر القبض والنشاطات المتحققة في مجال الجرائم الجنائية ومكافحة المخدرات ، للفترة من 1-1 ولغاية 20-5-2022 وهي فترة استلامه للمنصب ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مكتبه .

وقال قائد الشرطة ، ان مفارز مكافحة اجرام ميسان ، تمكنت من الكشف عن (139) جريمة مكتشفة والوصول الى (12) عصابة متخصصة بالقتل والسرقة والخطف والتسليب والابتزاز والتجارة بالاعضاء البشرية والتي تم تفكيك اغلبها ، كما تم تنفيذ (106) مذكرة اعتقال قضائية ، فيما بلغ عدد المحكومين (43) محكوماً بينهم (2) بالإعدام و(4) بالسجن المؤبد .

واضاف :- بان في مجال مكافحة المخدرات فقد تم القبض على (331) متهم بتجارة وتهريب وتعاطي المخدرات من بينهم (239) صدرت بحقهم احكام قضائية ، وضبط (29) كيلو و198 غرام من مادة الكريستال و(7) كيلو و430 غرام من الحشيشة و(22) غرام من الافيون و(7,944) من الحبوب المخدرة والمؤثرة عقلياً و(109) وسيلة تعاطي .

و اوضح ، ان عدد اوامر القبض المنفذة خلال الفترة بلغت (2900) امر قبض وضبط (950) قطعة سلاح متوسطة وخفيفة ، مؤكداً ، ان مفارز الأجهزة الامنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها ستواصل تحقيق النتائج والنجاحات المتميزة بغية تعزيز الواقع الأمني وتحدي كل الصعاب والمعوقات لينعم إبناء المحافظة بحياة يسودها الآمن والاستقرار .

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