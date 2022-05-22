طقس العراق: عواصف ترابية يرافقها انخفاض بدرجات الحرارة في هذه المناطق

2022/05/22 | 10:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، متوقعة انخفاضاً بدرجات الحرارة بدءاً من الغد مع أجواء مغبرة ترافقها عواصف ترابية في عدة مناطق.

وقالت الهيئة في بيان، إن “الطقس اليوم غائم جزئي مع غبار خفيف يتحول ليلاً إلى مغبر مع حدوث عواصف ترابية، في المنطقتين الوسطى والشمالية”.

وبيّنت أن “أجواء الأيام التالية في عموم البلاد، ستكون مغبرة مع حدوث عواصف ترابية، خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، ثم تتحول إلى مغبرة مع انخفاض في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس”.

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