2022/05/22 | 10:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني جاسم عطوان الموسوي، الاحد، عن تخصيص 5 ترليونات دينار كرواتب للعاطلين عن العمل ضمن تخصيصات هذا العام.وقال الموسوي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة وضعت في اجتماعها الأول برنامجا لزيارة الجهات المعنية التي تشرف على عملها كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودائرة منظمات المجتمع المدني في […]

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