2022/05/22 | 10:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعربت موسكو، اليوم الاحد، عن قلقها من تحول منطقة القطب الشمالي إلى ما وصفته بساحة حرب دولية، وذلك على خلفية تخلي فنلندا والسويد عن سياسة الحياد العسكري وقرارهما الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال نيكولاي كورشونوف، السفير بوزارة الخارجية الروسية، رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، إن “منطقة القطب الشمالي تتحول […]

ظهرت المقالة الخارجية الروسية: القطب الشمالي يتحول لساحة حرب دولية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الروسية: القطب الشمالي يتحول لساحة حرب دولية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الروسية: القطب الشمالي يتحول لساحة حرب دولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).