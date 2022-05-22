متى يجب أن تزور الطبيب إذا كنت تضع

2022/05/22 | 10:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تضع الجبيرة ولكنك لا تعلم متى يجب عليك رؤية الطبيب؟ وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، عن بعض الحالات التي ينبغي فيها التصرف بشكل فوري.

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