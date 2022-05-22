البارالمبية الوطنية تتابع استعدادات الفرق للبطولات المقبلة

2022/05/22 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – علي الخرسانواصل أمين عام اللجنة البارالمبية العراقية وكالةً، احمد العاني متابعته للفرق الرياضية واستعداداتها للمشاركات الخارجية .وقال العاني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) ، اليوم الأحد ، إن " ما نقوم به من زيارات للاتحادات والفرق الرياضية هو توجيه من قبل رئيس اللجنة البارالمبية العراقية للوقوف على أهم الأمور الايجابية والسلبية التي ترافق مرحلة إعدادهم للبطولات ".وأضاف العاني : " اطلعنا على استعدادات منتخب السباحة البارالمبي لبطولة البرتغال وهي البطولة المؤهلة الى بارلمبياد باريس ".وبين العاني، أن " منتخب السباحة سيشارك بلاعب واحد هو قاسم محمد الخفاجي الذي يتوقع له أن يحقق نتيجة ايجابية تؤهله الى دورة باريس البارالمبية 2024.

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