الموارد تعلن عودة المياه الى بحيرة ساوة

2022/05/22 | 11:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، الاحد،

عن عودة المياه إلى بحيرة ساوة بشكل

محدود عقب جفافها قبل أسابيع.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب عبد الله

في بيان صحفي إن “المياه عادت من جديد

لتغمر بحيرة ساوة بشكل بسي

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