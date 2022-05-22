استهداف منزل نائب في كتلة الصدر باطلاقات نارية في بغداد

2022/05/22 | 11:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الكتلة الصدرية في مجلس النواب

العراقي، مساءاليوم الاثنين، عن تعرض

منزل نائب منها إلى إطلاق نار شمالي

العاصمة بغداد.





ونقل بيان للكتلة إلى أن "منزل النائب عن

الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي تعر

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