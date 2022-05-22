الانواء الجوية: عواصف ترابية في اليومين المقبلين

2022/05/22 | 11:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية

والرصد الزلزالي، الاحد، عن الحالة

الجوية لهذا اليوم والايام الاربعة

المقبلة مبينة ان البلاد سيشهد عواصف

ترابية خلال اليومين المقبلين.





وبحسب التقرير الصادر عن الهيئ

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