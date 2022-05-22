2022/05/22 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل ثلاثة إرهابيين بضربات جوية في صلاح الدين والأنبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل ثلاثة إرهابيين بضربات جوية في صلاح الدين والأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).