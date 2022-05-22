بالوثيقة.. تخفيض الاجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا بنسبة ٥٠٪

2022/05/22 | 11:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، تخفيض الاجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا على النفقة الخاصة بنسبة ٥٠٪.

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تخفيض الاجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا بنسبة ٥٠٪ أولاً على ايرث نيوز.

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