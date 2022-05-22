2022/05/22 | 11:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حددت لجنة الخدمات والاعمار النيابية اليوم الاحد، الحل الوحيد لانهاء ازمة السكن في العراق..وقال عضو اللجنة برهان المعموري في بيان تلقته “ايرث نيوز” إن “التوسع السكاني تجاوز التصميم الأساس للمدن الحالية بنسب عالية وهو ما أدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات المقدمة.وأضاف المعموري إن “الحل الوحيد لإنهاء أزمة السكن وتراجع […]

ظهرت المقالة الخدمات النيابية تحدد الحل الوحيد لانهاء ازمة السكن في العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية تحدد الحل الوحيد لانهاء ازمة السكن في العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية تحدد الحل الوحيد لانهاء ازمة السكن في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).