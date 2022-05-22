لماذا أدرجت روسيا مورغان فريمان على قائمة الممنوعين من دخول أراضيها؟

2022/05/22 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الخارجية الروسية السبت، لائحة تتضمن 963 اسمًا لشخصيات أميركية ممنوعة من دخول روسيا بينها الرئيس جو بايدن، ورئيس مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك، مارك زاكربرغ، ردًا على عقوبات مماثلة فرضتها واشنطن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

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