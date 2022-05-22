منطقة في ديالى تجذب المتطرفين من 5 محافظات عراقية

2022/05/22 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

رأى القيادي في الحشد العشائري ابو محمد العزاوي، الاحد، بان الزركة تشكل اهم مصدر تهديد لامن ديالى بالوقت الراهن.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "منطقة الزركة التي تقع ضمن حدود محافظة صلاح الدين تستغل حاليا من قبل خلايا داعش لسهولة تسلل الإرهابيين اليها بسبب ترابط جغرافية تلال حمرين فيما بينها والتي تضم منحدرات ومرتفعات مترامية تسهم في الاختباء".

واضاف، ان "الهجمات الاخيرة في العظيم وبقية المدن سببها الزركة التي تجذب حاليا متطرفي 5 محافظات عراقية بالوقت الراهن لانها مترامية وتحتل موقع ستراتيجي كما ان بيئنها تعطي مرونة في الاختباء والمناورة".

واشار الى، ان "الزركة ليست مصدر تهديد لديالى فحسب، بل الى صلاح الدين والمناطق القريبة منها، مؤكدا ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري لانهاء خطر خلايا داعش في تلك المناطق".

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