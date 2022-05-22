الصحة العالمية : تسجيل 92 حالة مؤكدة بإصابتها بجدري القردة من 12 دولة

2022/05/22 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد،

تأكيد 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه

بإصابتها بجدري القردة من 12 دولة عضو لا

يتوطن فيها الفيروس.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية إنها

تتوقع رصد المزيد من حالات الإصابة

بج

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