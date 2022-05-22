2022/05/22 | 11:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. كلمة رئيس إقليم #كوردستان #نيجيرفان_بارزاني في مراسم تخرج الكلية العسكرية الثالثة - قلاجولان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zA3mj2SXQSM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. كلمة رئيس إقليم #كوردستان #نيجيرفان_بارزاني في مراسم تخرج الكلية العسكرية الثالثة - قلاجولان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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