الحشد الشعبي يطلق عملية تفتيش للمناطق المحاذية لنهر دجلة في نينوى

2022/05/22 | 11:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الأحد، عملية تفتيش واسعة للمناطق المحاذية لنهر دجلة بحثا عن المطلوبين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العملية جاءت بتوجيه من قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي السيد خضير المطروحي وبمشاركة عمليات واستخبارات القيادة واللواء 21 والجيش”.وأضاف البيان، أن “العملية تشمل تفتيش وتأمين قرى ( […]

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