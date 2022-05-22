السوداني يطالب الحكومة باجراءات سريعة للسيطرة على الحمى النزفية

2022/05/22 | 11:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب النائب المستقل، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة للسيطرة على الحمى النزفية.وكتب السوداني، على تويتر، وتابعته وكالة يرث نيوز، قائلا إنه “رغم أن وزارة الزراعة سبق أن أعلنت سيطرتها على مسببات ⁧ الحمى النزفية ⁩ إلا أنّ حالات الإصابات والوفيات في تزايد، حسب إعلان وزارة الصحة”.واضاف “لذا […]

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