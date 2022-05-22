2022/05/22 | 11:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يدعو لحوار وطني.. الفرصة سانحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/22 | 11:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يدعو لحوار وطني.. الفرصة سانحة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يدعو لحوار وطني.. الفرصة سانحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).