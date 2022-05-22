العراق .. عاصفة ترابية جديدة وغبار حتى نهاية الاسبوع

2022/05/22 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية ،اليوم الأحد، توقعاتها بشأن الحالة المناخية لهذا اليوم والأيام التي تليه، متوقعة حدوث عاصفة ترابية مساء اليوم، تشتد حدتها يوم غد.

وذكرت الهيئة في بيان، أن “الطقس سيكون غائماً بشكل جزئي مع غبار خفيف يتحول ليلاً إلى مغبر مع حدوث عواصف ترابية خلال اليوم في المنطقة الوسطى، اما في المناطق الجنوبية فان الطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم”.

وتوقعت الهيئة “حدوث عواصف ترابية شديدة يوم غد الاثنين تستمر في أجواء المناطق الوسطى من البلاد حتى نهاية الأسبوع بسرعة متباينة”

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