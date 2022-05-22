الوطني الكردستاني يطالب بغداد بحماية كردستان من هجمات تركيا

2022/05/22 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الاتحاد الوطني الكردستاني ،اليوم الأحد، الحكومة المركزية بحماية الأراضي العراقية بضمنها إقليم كردستان

ودعا المكتب السياسي للاتحاد في بيان، الحكومة العراقية بتنفيذ المهام الدستورية والوطنية الملقاة على عاتقها في حماية الاراضي العراقية بضمنها اقليم كردستان وان توجه احتجاجها للحكومة التركية عبر القنوات الدبلوماسية.

وأضاف البيان “بالاضافة الى تعازينا وتقديمنا المواساة لاسر الضحايا، نطالب على الفور بايقاف هذه الهجمات ونطالب الحكومة العراقية بتنفيذ المهام الدستورية والوطنية الملقاة على عاتقها في حماية الاراضي العراقية بضمنها اقليم كردستان وان توجه احتجاجها للحكومة التركية عبر القنوات الدبلوماسية”.

وتابع بيان الاتحاد “في الوقت ذاته، على حكومة اقليم كردستان استدعاء القنصل التركي لابداء التوضيح حول هذ المسألة، كونه لا يوجد أي مبرر لايقاع الضرر في صفوف المدنيين والاضرار المادية عن طريق تجاوز الحدود”، مشيراً الى أن “دماء مواطنونا طاهرة ونطالب بالحفاظ على مقدساتنا وجعل الرجوع الى الحوار والتفاهم، مفتاحا لحل المشاكل”.

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