2022/05/22 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد النمو السريع في غضون ثلاثة أعوام، تتوسع شركة "موفي سينما" السعودية من خلال إنتاج الأفلام بعد أن كانت مجرد صالات عروض سينمائية.

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