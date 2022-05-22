أزمة صحية مفاجئة تنقل الغزال الاسمر إلى المستشفى

2022/05/22 | 11:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض اللاعب الدولي السابق يونس عبد علي “الغزال الاسمر”، إلى أزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى.وذكر نادي الشرطة في بيان أن “لاعبنا الفذّ (يونس عبد علي) تعرض إلى أزمةٍ صحيةٍ مفاجئةٍ استدعت نقله إلى إحدى مستشفيات العاصمةِ بغداد”.وأضاف “أمنياتنا القلبيّة بالشفاء العاجل مقرونةً بالدعاء لله عزّ وجلّ أن يلبسه لبوس […]

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