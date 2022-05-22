بمناسبة اليوبيل البلاتيني.. لوحة هولوغرامية مذهلة للملكة إليزابيث

2022/05/22 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط المصور روب مونداي أول صورة هولوغرامية للملكة عام 2003.بعد مرور 20 عامًا تقريبًا، كشف النقاب عن صورة جديدة لها للاحتفال باليوبيل البلاتيني.ووصف مونداي لـ CNN صدفة عثوره على الصورة في أرشيفه الشخصي، مرة أخرى، واللحظة التي تم التقاطها فيها.

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