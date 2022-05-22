عشائر عراقية تتخذ 3 قرارات مهمة لانهاء خطر خلايا داعش

2022/05/22 | 12:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت عشائر ناحية العظيم في محافظة ديالى، الاحد، 3 قرارات مهمة لانهاء خطر خلايا داعش الارهابي.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق(65كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان ان” عشائر ناحية العظيم بكل عناوينها الكريمة اتفقت على خطوات هامة في مواجهة خطر الارهاب وهي ادامة زخم التنسيق مع القوات الامنية والحشد الشعبي ورفع السلاح ودعم التشكيلات في اي هجوم بالاضافة الى طرد اي شخص يتثبت تورطه بالارهاب والابلاغ الفوري عنه”.

واضاف ضيفان،ان” عشائر العظيم ضد الارهاب وسلاح ابنائها رهن اشارة من التشكيلات الامنية في مواجهة اي طارى والدعم في العمليات العسكرية”، لافتا الى ان “جرائم داعش بحق الابرياء لن تمر دون عقاب وسيكون للعشائر صولة في مواجهة الارهاب اينما وجد”.

واشار الى ان” معركتنا مع الارهاب هي معركة حياة او موت والتنظيم المتطرف يقتل الابرياء والاطفال وحتى كبار السن”، مبينا ان “دماء الشهداء لن تذهب سدى وسيكون لنا وقفة كبيرة في مواجهة الارهاب واذنابه”.

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