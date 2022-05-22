زووم تضيف ادوات جديدة تخدم مستخدمي التطبيق

2022/05/22 | 12:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تريد زوم مساعدة الشركات في التفاعل بفاعلية أكبر مع المشاركين في الاجتماع.

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