تشتد في هذه الأوقات.. تحذيرات من عواصف ترابية تضرب العراق يوم غد الاثنين - عاجل

2022/05/22 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حذر اعلام موانئ العراق، التابع لوزارة النقل، من عواصف ترابية تبدأ من ظهر يوم غد الاثنين.وقالت موانئ العراق في بيان تلقته (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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