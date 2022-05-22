ريال مدريد يدرس التعاقد مع صلاح وماني لتعويض صفقة مبابي

2022/05/22 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةيدرس مسؤولو ريال مدريد أكثر من صفقة هجومية في الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض فشل الملكي في التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وأعلن النادي الفرنسي، أمس السبت، عن تجديد عقد مبابي حتى صيف 2025، بعدما ارتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الموسم بأكمله.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن ريال مدريد يفكر في تعويض صفقة مبابي عن طريق التعاقد مع واحد من الثلاثي التالي: محمد صلاح وساديو ماني (ليفربول)، وريتشاليسون (إيفرتون).

وتنتهي عقود صلاح وماني مع ليفربول في صيف 2023، وهناك الكثير من الجدل بشأن مفاوضات التجديد معهما.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرتبط خلالها صلاح وماني بالانتقال إلى ريال مدريد، بل تكرر الأمر أثناء تواجد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وسبق أن تدرب ريتشاليسون تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عندما كان يعمل في إيفرتون.

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