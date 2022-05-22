الدفاع المدني تنقذ 3 مواطنين محاصرين في حريق اندلع داخل فندق بالنجف

2022/05/22 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ 3 مواطنين محاصرين داخل غرفة في فندق بمحافظة النجف.

وقالت الدفاع المدني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ ثلاثة مواطنين محاصرين داخل غرفة في الطابق الثاني من فندق شعبي وسط المدينة القديمة شارع الصادق تحديداً ".

واضافت ان "مفارزها في مركز دفاع مدني النجف تمكنت من إخماد النيران المندلعة في الفندق بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وتحد من توسعها وانتشارها بعد اخلاء ثلاثة نزلاء كانو محتجزين داخل إحدى غرف الفندق ونقلهم إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار بشرية .

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