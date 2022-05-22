نائب عن المثنى : معدلات الفقر تهدد بتآكل سكان المحافظة

2022/05/22 | 12:07 - المصدر: وكالة خبر

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توقع النائب عن محافظة المثنى محمد رسول الرميثي، الأحد، أن ترتفع معدلات الفقر في المدة القادمة نتيجة غياب أي إجراء حكومي لحماية الطبقات الضعيفة أو خطط لإنعاش المحافظة اقتصاديا والحد من البطالة .

وقال الرميثي إن “الوضع الاجتماعي للطبقات الهشه في المحافظة سيزداد بالنظر إلى الارتفاع الحاصل في الأسعار خاصة منها المتعلقة بالمواد الغذائية”.

وأضاف أن “المحافظة تشكو قلة تخصيصاتها المالية وكذلك قلة فرص العمل والبطالة”، مشيرا الى ان “المحافظة لم تنصف من قبل الحكومات المتعاقبة”.

وأشار الرميثي إلى أن “محافظة المثنى شهدت مؤخرا ارتفاعا ملحوضا في اعداد الفقر والبطالة”، مبديا قلقه من “مستقبل حيال الارتفاع المستمر في كل شيء”.

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