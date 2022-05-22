روسيا تنشر “قذائف الرعب” على حدود أوكرانيا

2022/05/22 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن روسيا نشرت قاذفات صواريخ باليستية قصيرة المدى من طراز إسكندر-إم في منطقة بيلغورود أوبلاست الروسية على بعد أقل من 20 ميلاً من الحدود الأوكرانية.وذكرت هيئة الأركان أن روسيا تزيد أيضًا من القواعد اللوجستية والإصلاحية في المنطقة.ويقول خبراء إن استخدام روسيا لتلك […]

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