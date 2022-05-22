هوية العراق في دستور بريمر مقارنة بدساتير عشر دول عربية - علاء اللامي

2022/05/22 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي فلنقارن هوية الدول العربية كما وردت في دساتير مصر، الجزائر، الأردن، سوريا، اليمن، تونس، لبنان، ليبيا، الكويت والبحرين، بالدستور العراقي الذي كتب في عهد الاحتلال الأميركي: لنبدأ بقراءة هذه الفقرات المقتبسة حرفيا عن دساتير الدول العربية؛ وأسجل مقدما أنني في استعراضي لها، لا أهدف الى اعتبار هذه النصوص أو أحدها مثالاً يحتذى، لأنها مختلفة عن بعضها في التفاصيل أصلا رغم أنها تجمع على الهوية العربية أو ال ......





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