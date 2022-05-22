رحل النواب - امل كاظم الطائي

2022/05/22 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امل_كاظم_الطائي رحل النواب من ضمن رعيل ادبي وشعري لن يجد الزمن بامثالهم، كم احب العراق وبغداد، فاضت روحه في توق لها كم تغنى بها وجاب الغربة والحنين والتشرد خمسون عاما لم يأبه بمعاناته احد من الحكومات المتوالية واليوم عاد ، محمولا في نعش وملفوفا بعلم العراق، ماضر لو احتواه الوطن كما سكن الوطن روحه وقلبه وضميره، وكان قضيته التي ما فتأ يحمل همها بالحل والترحال، ايا وطنا لم تبادل من احبك جحودا ، اه لايوصف حزني لا الح ......





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