2022/05/22 | 12:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: CauNELeHQPc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برجك مع انجي لكود 2022-5-22) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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