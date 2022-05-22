بارزاني لبغداد: تعاملوا مع البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية

2022/05/22 | 12:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان البارزاني، الاحد، الحكومة الاتحادية الى التعامل مع قوات البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية، مؤكدا أن سيادتنا جميعاً في العراق مشتركة.

وقال البارزاني في كلمة القاها خلال زيارته محافظة السليمانية “أدعو القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ووزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، إلى التعامل مع البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية للعراق مثلما ورد في الدستور، ويؤمّنوا احتياجات البيشمركة”.

وأضاف، أن “سيادتنا جميعاً في العراق مشتركة، وكذلك مصالحنا وانتصاراتنا وهزائمنا أيضاً مشتركة”.

وشدد بارزاني على ضرورة “التعجيل في مباشرة اللواءين المشتركين مهامهما المقررة، ليحولا دون استقواء داعش في المناطق المتنازع عليها”، مبينا ان “العمليات المشتركة الأخيرة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي كانت عملاً ناجحاً للغاية، لكن هذا لا يكفي ويحتاج إلى عمل مشترك متواصل”.

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