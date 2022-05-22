2022/05/22 | 12:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد جاد، اللبناني الذي يعمل مديراً تنفيذياً في دبي، الأمل في إمكانية العودة إلى بلاده جراء الانهيار الاقتصادي وملّ من الانتظار طويلاً للحصول على تأشيرات لرحلات عمله، فما كان منه سوى أن دفع 135 ألف دولار لشراء جواز سفر أجنبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فقدوا الأمل.. لبنانيون يشترون جوازات وإقامات أجنبية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فقدوا الأمل.. لبنانيون يشترون جوازات وإقامات أجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).