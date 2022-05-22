نقل 4 أطفال إلى المستشفى في كارولينا الجنوبية بسبب نقص الحليب

2022/05/22 | 12:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نقل 4 أطفال في ولاية كارولينا الجنوبية إلى المستشفى، بسبب أزمة نقص حليب الأطفال على مستوى ‏أمريكا.‏ وتم فحص 4 أطفال على الأقل في الجامعة الطبية في كارولينا الجنوبية، نتيجة نقص التغذية المرتبط بنقص الحليب، وفقا للمتحدثة باسم المستشفى، هيذر إم وولوين.وقالت وولوين في تصريحات لصحيفة “The State” الأمريكية إن “اختصاصيي التغذية […]

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