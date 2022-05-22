أمانة بغداد: حملة لإنهاء ظاهرة الجَزر العشوائي

2022/05/22 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن حملات لإنهاء الجَزِر العشوائي في مدن العاصمة، فيما حددت مناطق انتشار الجزر غير المجازة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منع الذبح العشوائي مسؤولية مشتركة، ولا تزال هناك بعض المناطق لم تعالج فيها هذه الحالة حتى الآن وتحديداً ضواحي بغداد وضواحي المناطق البعيدة عن مركز العاصمة".

وأضاف الربيعي، أنه "تم العمل على رفع عدد كبير من مواقع الذبح العشوائي بالتعاون مع دائرة البيطرة"، مبيناً أن "الحملات كانت منفردة ومتباعدة المواعيد".

وأعرب عن أمله في أن "تكون هناك حملات منظمة ومجدولة يستخدم فيها أسلوب العقاب وأسلوب المتابعة من قبل البيطرة ومن قبل قيادة عمليات بغداد بمساعدة القوى الماسكة للأرض لتنفيذ واجب أمانة بغداد في محاسبة المخالفين".

ولفت إلى أنه "سيتم تسليط الحملة على رفع المجازر العشوائية ورفع تقرير الى أمين بغداد الذي وجه بتطبيق توجيهات رئيس الوزراء بأن تكون بغداد جميلة ويراعى فيها الذوق العام والذائقة الجمالية".

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