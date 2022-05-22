تسجيل 8 إصابات بالحمى النزفية في واسط

2022/05/22 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

سجلت واسط، اليوم الأحد، 8 حالات اصابة بالحمى النزفية داخل المحافظة.

وقال مصدر طبي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "واسط سجلت ثمان حالات إصابة داخل المحافظة".

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