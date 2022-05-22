2022/05/22 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - واسط
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سجلت واسط، اليوم الأحد، 8 حالات اصابة بالحمى النزفية داخل المحافظة.
وقال مصدر طبي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "واسط سجلت ثمان حالات إصابة داخل المحافظة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 8 إصابات بالحمى النزفية في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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