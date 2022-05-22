2022/05/22 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني جاسم عطوان الموسوي، الاحد، عن تخصيص 5 ترليونات دينار كرواتب للعاطلين عن العمل ضمن تخصيصات هذا العام.

وقال الموسوي لـ "الصباح" إن "اللجنة وضعت في اجتماعها الأول برنامجا لزيارة الجهات المعنية التي تشرف على عملها كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودائرة منظمات المجتمع المدني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف أن "اللجنة وضعت ضمن خطة عملها تخصيص 5 ترليونات دينار مستحقات للعاطلين عن العمل الذين غبنوا في موازنة العام الماضي"، مشيرا إلى أن "الجهات المعنية صرفت جزءاً بسيطاً من الأموال المخصصة للعاطلين عن العمل والتي تقدر بـ1 ترليون و800 مليار دينار، في حين بقي الجزء الأكبر من هذا المبلغ غير مصروف لغاية الآن".

وبين الموسوي أن "اللجنة ستحاول استحصال مستحقات أكثر للعاطلين عن العمل في موازنة هذا العام، فضلاً عن متابعة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة المشمولين بالإعانات"، كاشفا عن "محاولة تعديل قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لشمول شرائح أكثر والتي تحتاج إلى اهتمام من الحكومة ومراعاتها خلال هذه المرحلة الصعبة".

وتابع أن "اللجنة ستعمل على تعديل مستحقات موظفي الوزارة والذين عانوا خلال السنوات الماضية من الغبن والظلم في مسألة الرواتب، وإمكانية تعديلها بالشكل الذي يجعلها مساوية مع جهودهم التي تبذل مع فئات عنايتها".

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