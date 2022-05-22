زيادة راسمال البنك المركزي يعزز سياسته النقدية المتوازنة 

2022/05/22 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي عن قرار مجلس ادارته بزيادة رأسماله الى 5 تريليون دينار وبنسبة زيادة 40% عن رأسماله السابق البالغ 3 تريليون دينار، وتاتي هذه الزيادة تاكيداً لتعزيز سياساته المتوازنة والمتحفظة بحكمة عالية وباستثمارات آمنة أدت الى الارباح المتحققة والتي ساهمت بشكل مباشر من زيادة رأس المال بمبلغ 2 تريليون دينار.

ومن وجهة نظر متخصصة نرى أن هذه الزيادة تجسد رصانة البنك المركزي وصلابة موجوداته وستؤدي الى مايلي:

١‐اتباع السياسات الاستثمارية الآمنة مما سيرفع من المركز المالي للبنك المركزي ويعزز من موقفه الائتماني دوليا وإعادة الثقة بالاقتصاد العراقي وعلاقاته المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية.

٢‐الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية ووصولها الى اكثر من 100 دولار للبرميل وبناء احتياطيات نقدية أجنبية لتغطية الاستيرادت والعملة المحلية في التداول والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

٣‐ استمرار تدخل البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز وتنشيط الدورة الاقتصادية في ظروف التحديات والازمات وهذا يتطلب الان من الحكومة أن تستثمر الوفرة المتاحة لديها خلال الربع الاول من عام 2022 والتي تجاوزت 11 تريليون دينار ويتوقع وصولها الى أكثر من 45 تريليون دينار في نهاية 2022 وبما يعادل ( 30‐35 ) مليار دولار لتسدد مابذمتها من الدين الداخلي والذي يبلغ بحدود 46 تريليون دينار لحساب البنك المركزي فقط.

٤‐مواجهة تأثيرات تخفيض سعر صرف الدينار وتعزيز وتفعيل اجراءات ومبادرات المركزي المتويلية والاقراضية والتي تجاوزت 15 تريليون دينار خلال السنوات 2016‐2022.

وأن جميع هذه الاجراءات أدت الى تحسن المركز المالي للحكومة وتخفيض نسب العجز الفعلي في موازنة 2021 والمخطط لعام 2022 مما حقق هدف البنك المركزي قدر تعلق الامر بمهامه وأهدافه الواردة في قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وبشكل خاص المحافظة على استقلاليته وماورد من أهداف الاصلاح للقطاع المصرفي في الورقة البيضاء .

كل ذلك ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح وسيمنحه المرونات والمساحات الكافية لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد لاسباب ذاتية وموضوعية .

وبذلك سيكون باستطاعة البنك المركزي بفريق عمله الوطني والمتميز وادارته الحكيمة ان يحقق مهامه وأهدافه الرئيسية ويسير الآن بقوة وبفعالية وبخطى رشيدة على تحقيق أهداف تقوية الاقتصاد والمصارف من أجل التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي .

* مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية

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