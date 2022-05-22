منها مصحف بخط الامام السجاد (عليه السلام) مركز ترميم المخطوطات في كربلاء يعيد 5600 مخطوطة الى عبقها التاريخي

2022/05/22 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما ان تدخل القاعة المخصصة لهذا المركز

حتى تستشنق عبق التاريخ وتدخل بطون

الكتب والمخطوطات، مجموعة من الاجهزة

المتطورة وادوات عمل مختلفة وملاكات

قليلة تمكنت من احتواء الاف المخطوطات

الواغلة في القدم حتى

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