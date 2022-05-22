وزير الخارجية القطري: القيادة الإيرانية أخبرتنا أنها مستعدة لحل وسط فيما يتعلق بـالنفط.

2022/05/22 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد

الرحمن آل ثاني، أنّ "الوضع العالمي

الحالي يتطلب قدراً كبيراً من التماسك

الدولي، ومزيداً من المشاركة

الدبلوماسية".

وقال آل ثاني، في مقابلة مع صحيفة

"هاندلسبلات" ا

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